Yılmaz’ın Eski Profilinde Fenerbahçe İddiaları

PAYLAŞIMLAR GÜNDEM OLDU

Barış Alper Yılmaz’ın eski Facebook profilinden elde edilen bazı paylaşımlar, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. “Aslında Fenerbahçe taraftarı mı?” şeklindeki sorular, bu durumla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı. Galatasaray’ın genç futbolcusu Yılmaz’ın yıllar önce oluşturduğu Facebook hesabındaki içerikler, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve “Gizli Fenerbahçeli” iddialarını yeniden gündeme getirdi.

ÇOCUKLUK HATIRALARI TARTIŞILIYOR

Eski profilde, Barış Alper Yılmaz’ın çocukluk döneminde Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yaptığı iddia ediliyor. Bu durum sosyal medyada binlerce yorumun yapılmasına sebep oldu. Taraftarların bazıları bu paylaşımları basit bir çocukluk hevesi olarak değerlendirirken, diğerleri “Galatasaray’ın yıldızı meğer Kanarya sevgisiyle büyümüş” şeklinde yorumlar yaptı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar Barış Alper Yılmaz’dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak eski profilin ortaya çıkması, futbol gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiş durumda. Bu konudaki tartışmaların nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. İşte o profil: