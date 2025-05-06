Yılmaz Kayık Derede Ölü Bulundu

DENİZLİ’DE FİRARİ YILMAZ KAYIK’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denizli’de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Yılmaz Kayık (35), bir dere yatağında ölü olarak bulundu. Kayık’ın, kullandığı ileri sürülen uyuşturucunun etkisiyle dereye düşüp boğulduğu değerlendiriliyor. Honaz ilçesindeki Kocabaş Mahallesi’nde, çoban sürüsünü otlatırken, bir erkek cesediyle karşılaştı ve durumu jandarmaya bildirdi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRSİZDİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, üzerinde kimlik tespit edici herhangi bir belgeler bulunmayan cesedin Yılmaz Kayık’a ait olduğunu belirledi. Kayık’ın, ‘Uyuşturucu satmak’ suçundan yattığı Kırklareli Cezaevi’nden, Denizli Kocabaş Açık Cezaevi’ne bir süre önce nakledildiği ve 21 Nisan’da 10 günlük izne çıktığı öğrenildi. Yılmaz Kayık’ın izninin 30 Nisan’da sona ermesi ve cezaevine dönmemesi nedeniyle firari olarak arandığı kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Yılmaz Kayık’ın dere kenarına geldiği, ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardıktan sonra, bilinçli olmadan dereye düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Kayık’ın personal eşyaları da dere kenarında bulundu. Jandarma ve savcı, olay yeri incelemelerini gerçekleştirdi ve Kayık’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı’nın morguna götürüldü.