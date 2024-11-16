Yılmaz, KKTC’de Projeleri Değerlendirdi

GÖRÜŞME VE BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile başkent Lefkoşa’da bir araya geldi. Yılmaz, bu görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve bazı KKTC’li bakanlar da yer aldı. Yılmaz, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Anavatan Türkiye’nin, 41 yıldır KKTC halkıyla birlikte bu bayramı kutladığını ifade etti.

PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ve hükümet üyeleriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde, güncel anlaşma çerçevesindeki projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar üzerinde durduklarını kaydetti. Yılmaz, Karayolu Master Planı çerçevesinde başlatılan projelerin, KKTC’nin kara yolu ağını modern hale getirme hedefinin en kapsamlı çalışmaları arasında yer aldığını belirtti. Cumhuriyet Meclisi ve Cumhuriyet Parkı ulaşım yollarının yapım işinin bu yıl içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Yılmaz, “Ancak şu müjdeyi vermek istiyorum, yoğun çabalar neticesinde bahsedilen yollar şu an itibarıyla tamamlanmış durumda” dedi.

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU VE KÖY YOLLARI

Yılmaz, Lefkoşa Kuzey Çevre yolunun ikinci etabının ise 2025 yılına kadar tamamlanacağını, bu sayede trafiğin rahatlayacağını ve ulaşımın hızlanacağını belirtti. Ayrıca köy yollarının iyileştirilmesi çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda ıslah edilmesi planlanan 322 kilometrelik yol ağının 152 kilometresinin şu an itibarıyla trafiğe açıldığını bildirdi.