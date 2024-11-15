Yılmaz: KKTC Tanınması İstikrarın Anahtarıdır

KUZey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin KUTLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41’inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldiği temasları çerçevesinde, “Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.” dedi. Lefkoşa’da düzenlenen kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak Kıbrıs Türkü kardeşlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

GURUR VE MÜCADELE RUHU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bağımsızlık uğruna mücadele ruhuyla egemenliğini dünyaya ilan eden, adada ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum. Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, bu destansı mücadelenin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.” şeklinde devam etti. Mehmetçik ve Mücahitlerin fedakârlıklarını unutturmamaya kararlılıklarını vurguladı.

ULUSLARARASI TANINMA VE DESTEK

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasının tüm bölge için hayati önem taşıdığını belirtti. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi, KKTC’nin tanınması, adadaki istikrarın ve refahın anahtarıdır.” dedi. Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya ve Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için gerekli desteği vermeye devam edeceğini ifade etti. “Nice yıllara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!” şeklinde sözlerini tamamladı.