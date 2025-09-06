Yılmaz Kunt, Hırsızlıktan Şikayetçi Oldu

ÜNLÜ OYUNCU YILMAZ KUNT’UN EVİ SOYULDU

Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt, hırsızlık olayıyla sarsıldı. Kunt, evinin soyulduğunu belirterek polise başvurdu. Oyuncu, yatak odasında sakladığı yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saatinin yanı sıra çekmecede bulanan 20 bin TL’nin kaybolduğunu ifade etti.

KUNT, TANIDIĞI KADINI ŞÜPHELİ GÖSTERİYOR

Kunt, polisteki ifadesinde temizlik işleri için bir tanıdığı aracılığıyla B.R. isimli yabancı uyruklu kadınla anlaştığını ve kaybolan saat ile parayı çalan kişinin bu kadın olduğunu söyledi. Olayın ardından B.R.’nin evden ayrıldığı ve kendisine bir daha ulaşılamadığı belirtildi. Yılmaz Kunt’un şikâyetinin ardından, polis ekipleri B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.