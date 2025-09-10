Yılmaz Kunt ve Alya Hırsızlık Mağduru

HIRSIZLIK OLAYI ÇİFTİ SARSIDI

Oyuncu Yılmaz Kunt ile şarkıcı Alya, evlerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla zor günler geçiriyor. Ev işlerinde yardımcı olarak gelen kadının, çiftin evinden değerli bir Rolex saat ve bir miktar nakit parayı çalarak kayıplara karıştığı bilgisi alındı. Olayın ardından çiftin yasal süreci başlatarak şikâyetçi olduğu ifadeleri yer aldı. Ünlü çiftin yaşadığı bu olay, geniş bir şekilde gündeme taşındı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, ev işlerine yardımcı olarak çalışan bir kadın, Kunt ve Alya’nın evinden yüksek değerli bir Rolex saat ile bir miktar para alarak gitmiş. Yılmaz Kunt, yaşanan hırsızlığın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Evimizden Rolex saatimiz ve paramız çalındı. Yardımcı kadın yaptı. Şikâyetçi olduk, ifade verdik. Gecemizi gündüzümüzü bu işle uğraşarak geçiriyoruz.” Olayın ardından yaşanan güven kaybı ve çiftin psikolojik durumu da dikkat çekiyor.