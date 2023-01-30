Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Annesinin ölümüyle sarsılan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, sabaha karşı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz Morgül’ün annesi Fatma Morgül yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Morgül, “Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim” ifadesini kullanmıştı. Bir ay önce annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül, zor günleri atlatamadı. Morgül, sabaha karşı hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz Morgül’ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etmişti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaşmıştı.

Yılmaz Morgül, paylaşımına; “Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin” notunu düşmüştü.

Yaşadığı ani ölümü atlatamayan ve kendisini yoğun iş temposuna veren şarkıcı, bu sabah rahatsızlanınca hastanelik oldu. Morgül’ü yakın arkadaşı Pelin Suade, hastaneye götürdü. Suade, Morgül’ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi de verdi:

“Sabah saatlerinde hastaneye getirdim. Annesini kaybettiği için onun üzüntüsüyle kendisini yoğun çalışma temposuna verdi. O yüzden vücudu bitap düştü. Nazarlara geldi.”