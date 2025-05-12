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Yılmaz Özdil’e Soruşturma Açıldı

YILMAZ ÖZDİL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında, Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılayıcı içerikteki bir paylaşımı nedeniyle soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil’in sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği bu paylaşım sebebiyle re’sen soruşturma başlattı.

AÇIKLAMADA NELER BELİRTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Yılmaz Özdil şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur” denildi.

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Haberler

Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımı sebebiyle soruşturma başlatıldı. Paylaşımın içeriği merak ediliyor.
Haberler

Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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