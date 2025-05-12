Yılmaz Özdil Hakkında Bilgiler

YILMAZ ÖZDİL HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda büyük dikkat çeken Yılmaz Özdil hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Yılmaz Özdil kimdir? Yılmaz Özdil kaç yaşında, nereli? Yılmaz Özdil’in hayatı ve biyografisi üzerine detaylar da merak ediliyor.

DOĞUMU VE EĞİTİMİ

Yılmaz Özdil, 1965 yılında İzmir’de hayata gözlerini açmıştır. Babası Veli Özdil ve annesi Nadide Özdil’dir. Dedesi Süleyman Bey, Aksaray’dan İzmir’e göç etmiştir ve Yılmaz Özdil’in bir de Yıldırım adında abisi bulunmaktadır. İlköğretim ve liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılında üniversitedeyken hentbol takımında oynamış, böylece sporla da iç içe bir hayat sürmüştür.

KARİYERİNE GİDEN YOL

Özdil, gazetecilik kariyerine 1982 yılında Yeni Asır gazetesinde muhabir olarak başlamıştır. Daha sonra aynı gazetede yayın yönetmeni unvanıyla görev almıştır. 1994 yılında Milliyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmıştır. 1995 yılında Sabah gazetesine geçmiş ve burada da Yazı İşleri Müdürü olarak görev almıştır. 1999 yılında Star gazetesinin kuruluşunda aktif rol almış, ardından tekrar Sabah gazetesine dönerek atv haber genel yayın yönetmenliği görevini üstlenmiştir. ATV ve Sabah’a TMSF’nin el koymasının ardından istifa etmiş ve 12 Ağustos 2007’de yazar olarak Hürriyet’e geçmiştir. 2008’de Uğur Dündar’ın sunduğu Star Ana Haber bülteninin yayın yönetimini üstlenmiştir. Hürriyet’in üçüncü sayfasında yazmanın yanı sıra, Fanatik gazetesi altında spor yazarlığı da yapmaktadır.

AİLE HAYATI VE YAZARLIK

Yılmaz Özdil, üniversite yıllarında tanıştığı Hülya Hanım ile 1989 yılından itibaren evlidir ve bu evliliklerinden 1991 doğumlu Pelin adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Özdil’in yayınlanmış kitapları arasında “İsim, Şehir, Hayvan” (2011), “İsim, Şehir, Bitki” (2012), “Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda” (2013), “2014 İsim, Şehir Artist” (2014), “Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda” (2015), “Kadın” (2015), “Adam” (2016), “Sen Kimsin?” (2017), “Mustafa Kemal” (2018) yer almaktadır. Bu eserlerle de yazarlık kariyerini sürdürmektedir.