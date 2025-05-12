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Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı

YILMAZ ÖZDİL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yılmaz Özdil hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım sebebiyle re’sen soruşturma açıldı. Bu gelişmeyle birlikte, Yılmaz Özdil’in neden soruşturma kapsamına alındığı dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Özdil, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu çıkış, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmasına neden oldu. Olay, sosyal medya kullanıcıları ve kamuoyu arasında büyük bir merak uyandırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yılmaz Özdil’e Soruşturma Açıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan aşağılayıcı paylaşımları nedeniyle soruşturmaya tabi tutuldu.
Haberler

Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımı sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alıp alınmadığı ve tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor.

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