Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı

AÇIKLAMA VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaparak, “Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” dedi.
SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV Programcısı Yılmaz Özdil, sosyal medyada “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” paylaşımını yapmıştı.