Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ÖZDİL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Yılmaz Özdil ile ilgili sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşım hakkında resen bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdil’in sosyal medya gönderisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan ve aşağılayıcı ifadeler buldu.

SUÇLAMALAR HAKKINDA BİLGİLER

Savcılık, Yılmaz Özdil hakkında “Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma sürecini başlattı. Bu gelişmeler, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ve konuşmaların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.