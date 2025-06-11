Yılmaz, PKK’nın Silah Bırakma Sürecini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecine dair, “Öncelikle bu kendini feshetme ve silahları bırakma kararının sahada gerçekleştiğini görmemiz gerekiyor. Bunu da ilgili kurumlarımız hassasiyetle takip edecekler, izleyecekler. Tam bir takvim vermek kolay değil bu işlerde. En kısa sürede olması lazım.” açıklamasında bulundu. Yılmaz, TV100 kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet dileyen Yılmaz, olayla ilgili başlatılan soruşturmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

İSRAİL’İN SALDIRISI

Yılmaz, İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Madleen isimli gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin, “İsrail işlediği suçlara bir yenisini daha ekledi. Tamamen hukuk dışı bir müdahale. Netanyahu yönetimi uzun süredir soykırım politikası izliyor zaten. Bir an önce İsrail’in bu insanlık dışı politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Öncelikle ateşkesin sağlanması, Gazze başta olmak üzere Filistin halkına yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşması ve kalıcı bir istikrar için de BM kararları çerçevesinde iki devletli bir çözümün yoluna girilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu. “Türkiye’nin İsrail ile ticareti var mı?” sorusuna ise Yılmaz, “Türkiye içindeki kesimleri bir kenara bırakalım, Filistinlilere sorsunlar. Onlara en fazla sahip çıkan, en fazla yanlarında olan lider kim? Bizzat Filistinlilere bunu sorsunlar. Cevabı onlardan en güzel şekilde alırlar diye düşünüyorum.” yanıtını verdi.

TERÖRLE MÜCADELE VE ANAYASA

Yılmaz, PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinde mekanizmanın nasıl işleyeceğine dair gelen soruları şu şekilde yanıtladı: “Ülkemizi terör belasından kurtarmak için büyük bir fırsat oluşmuş durumda. Çok önemli bir döneme girmiş durumdayız. Ancak bu dönem hala devam eden bir süreç. Öncelikle bu kendini feshetme ve silahları bırakma kararının sahada gerçekleştiğini görmemiz gerekiyor. Bunu da ilgili kurumlarımız hassasiyetle takip edecekler, izleyecekler.” Yılmaz, yeni anayasa konusunda da, “Mevcut anayasamız, bir darbe anayasası. Bu utancından ülkemizin kurtarılması gerekiyor. Bu sadece bir partinin meselesi değil, bütün partilerin meselesi.” şeklinde ifade etti. Anayasanın sivil ve özgürlükçü bir yapı içinde olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, her partinin katkısını alarak ortak akılla bir süreç yürütüleceğini ifade etti.

EKONOMİK STRATEJİLER

Yılmaz, ekonomiye dair yaptığı açıklamada ise, “Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75,5 olan yıllık enflasyon oranı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla yüzde 35,4’e düştü. Bu uyguladığımız Orta Vadeli Program’ın başarılı sonuçlar verdiğini açık bir şekilde gösteriyor.” dedi. Önümüzdeki 6 aylık dönemde de bu olumlu eğilimin devamını beklediklerini belirterek, “Türkiye enflasyonda yıl sonu itibarıyla 20’li rakamları konuşacak.” şeklinde bilgi verdi.

ARZ YÖNLÜ POLİTİKALAR

Para politikasının yanı sıra arz yönlü politikalarla da enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, gıda üretimini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, sosyal konut projelerine önem verdiklerini ve “Daha satın alınabilir, iyi tasarlanmış, fonksiyonel, enerji verimliliği yüksek ve afetlere karşı dirençli konutlar üretmek istiyoruz.” dedi. Arzı artırarak kiraların da düşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, “Reel sektör bu ülkenin üretim gücü.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

TİCARET REKABETİ VE STRATEJİLER

Yılmaz, dünyadaki ticaret rekabetinin artması ve korumacı eğilimlerin yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikleri değerlendirdi. “Emtia fiyatları düştü. Avrupa’nın Amerika ile gümrük birliği olan bir ülke olarak, bu bizim lehimize bir sonuç doğurur.” diyen Yılmaz, sürecin artı ve eksilerini takip ettiklerini vurguladı. Ayrıca, Nüfus Politikaları Kurulu’nun çalışmalarını hatırlatarak, çeşitli çalışma grupları oluşturduklarını ve bu grupların önerilerini değerlendireceklerini belirtti.

YARGI SÜRECİ VE CHP

Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla bağlantılı gelişmeleri yargı süreci açısından değerlendirdi. “Bir yolsuzluk operasyonuyla karşı karşıyayız fakat bunun sonucu bir yargı süreci. Yargı sürecini hep birlikte takip edeceğiz.” diyen Yılmaz, suç işleme özgürlüğü olmadığını vurgulayarak, “Bu süreçleri siyasal alana çekmeyi doğru bulmuyorum.” şeklinde ifade etti. CHP’nin kendi içindeki tartışmaları ise, yargının takdirine bıraktıklarını ve “CHP’nin kendi içindeki kavgaları toplumsal alana yansıtmaması lazım.” şeklinde sonlandırdı.