Yılmaz, Sanatla Yaralarını Sarıyor

HATAY’DA YAŞANAN FELAKETİN ETKİLERİ

Didem Yılmaz (37), Hatay’da meydana gelen depremde yakınlarını kaybettikten sonra yaralarını İzmir’in Menemen ilçesinde tanıştığı çömlek sanatıyla sarmaya başladı. Memuriyetten ayrılarak seramik, polyester ve heykel boyama atölyesi açan Yılmaz, “Bu atölye rehabilitasyon merkezi gibi oldu. Gülüyoruz eğleniyoruz, üretiyoruz. Üretmek insanı hayata bağlıyor. Hepimize ilaç oldu” şeklinde açıklama yapıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem nedeniyle Hatay’da kalan Yılmaz, birçok yakınını kaybettikten sonra ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşti.

YENİ BİR YAŞAMIN KAPILARI

İzmir’de yeni bir hayata başlayan Yılmaz, memuriyeti bırakıp el sanatlarına yönelmeye başladı. Annesi Sevim Yılmaz’ın (61) desteğiyle bir atölye kuran Didem Yılmaz, hobi olarak başlayan seramik ve çömlek macerasının zamanla tutkusu haline geldiğini aktarıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinlerle atölyesinde buluşan Yılmaz, katılımcılara keyifli ve yaratıcı bir deneyim sunarak onlara destek olmaya çalışıyor. Didem Yılmaz, yaşadığı dönüşümü şöyle ifade ediyor: “İzmir’e geleli yaklaşık 2,5 sene oldu. Depremden sonra geldim. İki ablamdan biri öğretmenlik yaptığı için Hatay’da yaşıyorduk. Pazar gecesi deprem oldu. Zor bir 6 gün geçirdik.”

DEPRESYONUN ÜSTESİNDEN GELME

Didem Yılmaz, depremin ardından ailesinin kayıplarını yaşarken, o günlerin zorlu geçtiğini anlatıyor. Ablasının, eniştesinin ve bir yeğeninin 6 gün sonra enkazdan cansız şekilde çıkarıldığını belirten Yılmaz, daha sonra İzmir’e kuzenlerinin yanına yerleştiğini ifade ediyor. Eğitim alanında yaşadığı zorlukları şöyle aktarıyor: “Ege Üniversitesi mezunuyum ve İzmir’i çok seviyordum. Huzurlu bir alan arıyorduk. Kuzenlerim burada olduğu için onlarda kaldık. Çiğli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışmaya devam ettim. Annemi evde yalnız bırakmak zorunda kalmıştım.”

ATÖLYEDE YENİ UMUTLAR

Yılmaz, Menemen’de iki senedir sanat atölyesi işlettiğini ve katıldığı 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde ürünlerini sergilediğini belirtiyor. Seramikle uğraşmanın kendisine ve çevresine terapi gibi geldiğini söylüyor: “Daha küçük iç içe insanların olduğu bir yerde yaşamak istiyordum. Bu yüzden Menemen’i tercih ettim. Burada atölyemi açtım. Annem en büyük destekçim ve yardımcım oldu. Huzurlu bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Aslında rehabilitasyon merkezi gibi oldu hepimiz için.” Çömlek ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ham çömleği şekillendirip boyamayı çok seviyorum” diyor.