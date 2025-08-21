Yılmaz Sımaklı Ve Necati Sımaklı Yaralandı

Haberler

SİVEREK’TE SİLAHLI SALDIRI!

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, daha önce karıştıkları nedenlerle zorla getirme kararı bulunan Yılmaz Sımaklı (44) ve kuzeni Necati Sımaklı (39), jandarma aracına binmek üzere adliyeye girdikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Olay, öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde gerçekleşti. Jandarma ekipleri, bu iki kişiyi adliyeden alarak gerekli işlemler için aracına götürdü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, jandarma aracına bindirilirken henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Aynı zamanda jandarma aracı da hasar gördü. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla adrese intikal etti ve yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

