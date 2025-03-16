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Yılmaz, Suriyeli Mültecilerin Dönüş Sayısını Açıkladı

SURİYE’DEN DÖNÜŞLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçan mülteciler, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine geri dönmeye devam ediyor. Son olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Aralık ayından itibaren Suriye’ye dönüş yapan Suriyelilerin sayısı hakkında bilgi verdi.

DÖNÜŞ SAYISI 873 BİNE ULAŞTI

Yılmaz, “8 Aralık’ta Suriye’de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır” dedi. Bu rakam, Suriye’deki gelişmelerin ardından ülkelerine geri dönme konusunda artan bir eğilimi gösteriyor.

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