Yılmaz, Terör Örgütü PKK Süreci Üzerine Açıklama Yaptı

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN FESİH VE SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma süreci hakkında, “Öncelikle bu kendini feshetme ve silahları bırakma kararının sahada gerçekleştiğini görmemiz gerekiyor. Bunu da ilgili kurumlarımız hassasiyetle takip edecekler, izleyecekler. Tam bir takvim vermek kolay değil bu işlerde. En kısa sürede olması lazım.” diye konuştu. Yılmaz, TV100 televizyonunda gündeme dair soruları yanıtladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine dair de Yılmaz, Allah’tan rahmet diledi ve olayla ilgili yürüyen soruşturmaların sonucunun beklenmesini gerektiğini belirtti.

İSRAİL’İN GAZZE’YE YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısına da değinen Yılmaz, “İsrail işlediği suçlara bir yenisini daha ekledi. Tamamen hukuk dışı bir müdahale. Netanyahu yönetimi uzun süredir soykırım politikası izliyor. Bir an önce İsrail’in bu insanlık dışı politikalardan vazgeçmesi gerekiyor” dedi. Ayrıca, “Filistin halkına yardımların, desteklerin kesintisiz bir şekilde ulaşması ve kalıcı bir istikrar için de BM kararları çerçevesinde iki devletli bir çözümün yoluna girilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN İSRAİL İLE TİCARETİ VE PKK SÜRECİ

Yılmaz, “Türkiye’nin İsrail ile ticareti var mı?” sorusunu yanıtlayarak, “Filistinlilere sorsunlar. Onlara en fazla sahip çıkan, en fazla yanlarında olan lider kim? Bizzat Filistinlilere bunu sorsunlar.” olarak ifade etti. PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin ise, “Bu süreçlerine tabiri caizse çomak sokan çok olur. Dolayısıyla bu konularda en önemli unsur, olabildiğince kısa sürelerde bu süreçlerin tamamlanması.” dedi.

DARBE ANAYASASI UTANCI

Yeni anayasa hakkında Yılmaz, “Mevcut anayasamız, bir darbe anayasası. Bu darbe anayasası utancından ülkemizin kurtarılması lazım. Türkiye Yüzyılı’nda sivil ve özgürlükçü bir anayasa yakışır.” diye belirtti. AK Parti’nin bu konuda 11 kişilik bir komisyon kurduğuna değinen Yılmaz, farklı partilerin de katkı sağlayacağı bir süreçten bahsetti.

EKONOMİ PROGRAMI VE ENFLASYON HEDEFLERİ

Ekonomi programının etkilerine dair de Yılmaz, “Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75,5 olan yıllık enflasyon oranı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla yüzde 35,4’e düştü.” dedi. Türkiye ekonomisinin istikrarını artırdığına, sağlıklı bir büyüme yapısı geliştirdiğine dikkati çeken Yılmaz, “Reel sektör bu ülkenin üretim gücü.” diye ekledi.

GIDA ÜRETİMİ VE SOSYAL KONUT PROJELERİ

Para politikalarının yanı sıra arz yönlü politikalarla enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, gıda üretimini artırmaya yönelik yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi. Ayrıca, sosyal konut projelerine önem verildiğini belirten Yılmaz, “Daha satın alınabilir, iyi tasarlanmış, fonksiyonel, enerji verimliliği yüksek ve afetlere karşı dirençli konutlar üretmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

DÜNYA TİCARETİNDEKİ BELİRSİZLİKLER

Yılmaz, dünyada içe kapanmanın arttığı bir dönemde fırsat ve tehditlerin bulunduğunu vurguladı. Bu süreçte, “Emtia fiyatları düştü. Biz de bunları ithal eden bir ülke olarak bundan istifade edeceğiz.” dedi. Nüfus Politikaları Kurulu’nun çalışmalarından bahseden Yılmaz, “Şimdi yeni bir çalışma içindeyiz. Bütün bu alanlarla ilgili her birinde bir koordinatör kurulumuz var.” dedi.

Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili süreçlerin bir yolsuzluk operasyonu olduğunu hatırlatarak, “Hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkı var.” şeklinde belirtti. Yargı bağımsızlığına vurgu yapan Yılmaz, “Suçlu mudur, suçsuz mudur buna karar verecek olan bağımsız yargıdır.” dedi. Ayrıca, “CHP’nin kendi iç kavgaları toplumsal alana yansıtmaması lazım.” diyerek konuya dair görüşlerini aktardı.