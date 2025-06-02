Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi’ni duyurdu

CEZASIZLIĞA SON! YENİ YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Türkiye, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için köklü bir değişikliğe imza attı. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Adalet Komisyonu tarafından TBMM’de kabul edildi. Genel kuruldan da geçmesi beklenen bu hukuk düzenlemesi, 30 maddeden oluşuyor.

ADalet BAKANI’NDAN PAKET HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bu paket, toplumda adalet algısını güçlendirmeyi, cezaların caydırıcılığını artırmayı ve suçluların rehabilitasyonunu sağlamayı hedefliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin TBMM’de kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı. Tunç, yeni düzenlemelerle cezasızlık algısının sona ereceğini belirterek, “Suçla mücadelede daha güçlü adımlar atılacak” diye vurguladı.

CEZALARDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç’un ifadelerine göre, “10. Yargı Paketiyle Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem Başlıyor.” Hükümlüler, ceza süreleri 2 yılın altında olsa bile, koşullu salıverilme tarihine kadar cezasının en az 1/10’unu ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Bu düzenlemeyle birlikte cezanın caydırıcılığı artırılacak.

SUÇLA ETKİN MÜCADELE

Pakette, suçla etkin mücadele sağlanırken, suçlunun rehabilitasyonuna yönelik önemli adımlar atılacak. İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanan mahkumlar, dış dünyaya uyum sağlamaları amacıyla koşullu salıverilebilecekler. Eğer bu mahkumlar, süreli hapis cezasının 4’te 3’ünü iyi hâlli olarak infaz ederlerse, koşullu salıverilmeden yararlanma imkânı olacak.

İNSAN ODAKLI İNFAZ YAKLAŞIMI

10. Yargı Paketi ile özel infaz usullerinin kapsamı genişletilecek. Örneğin, kasten işlenen suçlarda infaz süreleri uzatılacak. Ayrıca, yaşlı ve engelli mahkumların ceza infazında konutta tutulmalarına yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Bu pakette çocuk hükümlülerin ceza infaz sistemi de değişecek. Çocuk kapalı ceza infaz kurumundan çocuk eğitim evlerine geçişleri, iyi hâl değerlendirmesiyle belirlenecek. Kasti suçlardan 3 yıl veya daha az ceza alan çocukların cezaları doğrudan eğitim evlerinde infaz edilecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlerle etkin mücadele sağlanacak. Yol kesme gibi eylemler, müstakil suç olarak tanımlanacak ve bu tür eylemlerde hapis cezası süreleri artırılacak.

ŞİDDET VE TEHDİT SUÇLARINA DAHA GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR

Kasten yaralama suçları ile tehdit suçlarının cezalarında artış öngörülüyor. Tehdit suçunun silah veya birden fazla kişiyle işlenmesi durumunda, verilecek cezanın üst sınırı artırılacak. Suça teşebbüs durumunda ise hapis cezalarının alt ve üst sınırları da yükseltilecek.

DİJİTAL ALANDA KİŞİLİK HAKLARI KORUNUYOR

Internet ortamında kişilik haklarının korunması amacıyla yapılan düzenlemelerle, bireyler şeref ve itibarlarına yapılan saldırılara karşı başvuruda bulunabilecekler. Sulh ceza hâkimlikleri, bu tür ihlallerde 24 saat içinde karar verebilecek.

NOTERLİKTE YENİ DİSİPLİN DÜZENLEMELERİ

10. Yargı Paketiyle birlikte Noterlik Kanununda da disiplin hükümleri yeniden düzenleniyor. Disiplin yaptırımları, belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine göre açık şekilde tanımlanacak.

Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulunda bu paketin güçlü bir destekle kabul edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hukukun üstünlüğünü esas alan bir adalet sistemi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Türkiye, adalete olan güvenini artırarak, “Adaletin Yüzyılı” hedefi doğrultusunda ilerleyecek.