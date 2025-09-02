Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı, soruşturmaların devam ettiğini belirtti

ADalet Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yönelttiği “AK Partili belediyelere yönelik iddialara neden işlem yapılmıyor; ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir?” sorusuna açıklık getirdi. Tunç, yaptığı açıklamada “Ortada bir adli soruşturma var. İhbarlar neticesinde başlayan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın alınması sürecinden itibaren, kamuoyuna yansıyan para sayma kuleleriyle başlayan ve sonrasında devam eden, ilçe belediyelerine de yansıyan ve ihalelerde usülsüzlük iddialarıyla ilgili olarak ihbar ve şikayetlerle devam eden bir soruşturma söz konusu. Savcılarımız bir suç ihbarı karşısında o suçu soruşturmak onların asli görevidir.” şeklinde konuştu.

Yargının Tarafsızlığı ve Eleştiriler

Tunç, yargının herkese ait olduğunu belirterek, “Elbette kararlar eleştirilebilir. Bu eleştiriler mümkündür. Ama eleştirilirken tehdide, hakarete varan cümleler kullanılırsa bu farklı bir maksattır. Soruşturmaların seyrini beklemek durumundayız.” dedi. İddianame yazım sürecinin devam ettiğini ve soruşturmaların sürdüğünü belirten Tunç, Manavgat Belediyesi’nde suçüstü durumların yaşandığını ifade etti. İhbar edenlerin ve itirafçıların yer aldığını vurgulayan Tunç, yargının değerlendirme yapacak tarafsız bir mekanizma olduğunu kaydetti.

İkili Hukuk Sistemi İddiaları

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı’nın “Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi mi var?” sorusuna karşılık, “Hayır arkadaşlar bunu kabul etmek mümkün değil. T.C. devleti anayasal bir devlettir. Demokratik hukuk devletidir.” açıklamasında bulundu. Tunç, Türkiye’de tek bir hukuk sisteminin bulunduğunu ve geçmişte vesayetçi bir hukuk sisteminin yaşandığını hatırlatarak, “Demokrasi tarihimiz bugün kabullenmediğimiz talihsiz olaylarla, darbelerle karşılaşmıştır.” dedi.

CHP Liderine Yönelik Değerlendirme

Tunç, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik olarak, “Adalet Bakanlığı’ndan istenen soruşturma izni verilmektedir. Adalet sistemimizi yıpratmayan yönelik ibarelerden kaçınmak gerekir. Kapsamlı bir soruşturma. Çok sayıda şüpheli var.” dedi. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesi gerektiğini belirten Tunç, soruşturma izninin verilip verilmeyeceği konusunun önemine vurgu yaparak, “Hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir.” ifadesini kullandı.