Yılmaz Tunç, CHP İddialarını Yalanladı

ADALAT BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği” yönündeki haberlerin büyük bir yalan olduğunu vurguladı. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tunç, otobüs şoförü G.G’nin görevli polis memurlarının “dur” ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldığını hatırlattı. Ayrıca, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından G.G’ye “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan “konutu terk etmeme” adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti.

POLİS MEMURUNUN HAKLARINA VURGU YAPILDI

Kimsenin bir polis memurunun üzerine araç sürme, “dur” ihtarına uymama gibi eylemleri gerçekleştirme hakkının bulunmadığını belirten Tunç, “Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir durumu, ‘1 Mayıs’ta emekçi tutuklanıyor’ şeklindeki bir iftirayla savunmak, hukukun yanı sıra vicdanen de kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

DEZENFORMASYON TEPKİSİ

Bakan Tunç, özellikle bazı CHP’li milletvekillerinin yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yayıp kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtti. “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir” diyen Tunç, emekçi kardeşleri kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların asıl amacının provokasyon olduğunu açıkladı. Ayrıca, görevli polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımında, CHP otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine de yer verdi. Bu görüntülerde, polis memurunun şoföre durması için elini kaldırdığı, ancak şoförün bu çağrıya uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görünüyor.