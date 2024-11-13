“Yılmaz Tunç’tan Kelepçe İzni Açıklaması”

CENAZE TÖRENİNDE ŞAŞIRTAN DETAY

İzmir’in Selçuk ilçesinde meydana gelen trajik olayda, evde tek başına bulunan çocukların yangında hayatını kaybetmesinin ardından, cenazelerine kelepçeyle getirilen babanın kelepçelerinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatı sonrası çözüldüğü bildirildi. 27 yaşındaki anne Melisa Sinem Akcan’ın, para kazanmak amacıyla hurda toplamaya gittiği öğrenildi. Akcan’ın eşinin cezaevinde olduğu da kaydedildi.

FACİAYA NEDEN OLAN SEBEPLER

Akcan, barakadan yapılmış, penceresi bile olmayan evinin kapısını kilitleyerek evden ayrıldı. Evde ısınmak amacıyla bırakılan elektrikli soba, feci olayın başlangıcı oldu. Yangın, evde yalnız kalan beş çocuğunun ölümüne neden oldu. Bir yaşındaki Aras Bulut Akcan, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç, dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes, elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında yaşamını yitirdi.

BABANIN KELEPÇELERİ ÇÖZÜLDÜ

Çocukların cenaze törenine babalarının da cezaevinden özel izinle katıldığı bildirildi. Ancak cenaze sırasında babanın kelepçeli olarak bulunması dikkat çekti. Bir süre sonra oğullarının cenazesinde bulunan acılı babanın kelepçeleri, olayın yankıları sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla çıkarıldı. Savcıya “Kelepçeyi çıkarın” talimatı verildiği öğrenildi.