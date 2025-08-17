Haberler

Yılmaz: Türkiye Barış İçin Hazır

YILMAZ’DAN BARİŞ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Yılmaz, “Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Sayın Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’nin görüşmeleri öncesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen ‘Gönüllüler Koalisyonu’ çevrim içi liderler toplantısına katıldım. Gönüllüler Koalisyonu Avrupa’nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır.” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA YERİNE DİPLOMASİ

Yılmaz, Türkiye’nin barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. “Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Bu yaklaşım, Türkiye’nin uluslararası sahnedeki rolünü ve barış inisiyatiflerine olan bağlılığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kepez’de Kavga, Bir Kadın Yaralandı

Antalya'da cezaevinden çıkan bir kişi, eski eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kaçan saldırganın aralarında bulunuyor.
Haberler

Rüzgarda Tabureyi Tutarken Dalın Altında Kaldı

İstanbul Kartal'da rüzgarın etkisiyle savrulan bir tabureyi tutmaya çalışan genç oyuncu İbrahim Yıldız, düşen dal parçası nedeniyle ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.