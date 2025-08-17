Yılmaz: Türkiye Barış İçin Hazır

YILMAZ’DAN BARİŞ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Yılmaz, “Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Sayın Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’nin görüşmeleri öncesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen ‘Gönüllüler Koalisyonu’ çevrim içi liderler toplantısına katıldım. Gönüllüler Koalisyonu Avrupa’nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır.” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA YERİNE DİPLOMASİ

Yılmaz, Türkiye’nin barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. “Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Bu yaklaşım, Türkiye’nin uluslararası sahnedeki rolünü ve barış inisiyatiflerine olan bağlılığını gösteriyor.