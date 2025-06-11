Haberler

Yılmaz, Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

VEDA ZİYARETLERİ YAPTI

Menemen Kaymakamlığına yeni atanan Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede gerçekleştirdiği veda ziyaretlerine başladı. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, burada iyi dileklerde bulundu.

MUHTARLAR VE GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET

Kaymakam Yılmaz, Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Gaziler Derneğini de ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında, ilçeden unutulmaz anılarla ayrıldığını ifade etti. Yılmaz, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Şehriban A., Kasım K.’yi vurdu. 8 yıl 4 ay hapis

Kayseri'de sınıf öğretmeni Kasım K.'yi tabancayla yaralayan 4 çocuk annesi Şehriban A., 'iyi hal' indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
Haberler

GÜNEŞ’in Güney Kutbuna İlk Gözlemler

Avrupa Uzay Ajansı, Solar Orbiter'ın Güneş'in güney kutbuna ait ilk fotoğraflarını yayımladı. Uzmanlar, bu görüntülerin Güneş döngüsüne dair araştırmalara katkı sağlayacağını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.