Yılmaz, Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

VEDA ZİYARETLERİ YAPTI

Menemen Kaymakamlığına yeni atanan Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede gerçekleştirdiği veda ziyaretlerine başladı. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, burada iyi dileklerde bulundu.

MUHTARLAR VE GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET

Kaymakam Yılmaz, Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Gaziler Derneğini de ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında, ilçeden unutulmaz anılarla ayrıldığını ifade etti. Yılmaz, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.