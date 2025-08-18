Yılmaz Vural Açıklama Yaptı. Uğurcan Çakır Fenerbahçe’ye Gelebilir

YILMAZ VURAL’DAN AÇIKLAMALAR

Süper Lig’de uzun bir süre boyunca görev alan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Süper Lig ve Fenerbahçe’nin transfer durumu hakkında görüşlerini paylaştı. Vural, Galatasaray’ın diğer rakiplerine göre bu süreçte daha güçlü bir konumda bulunduğunu belirtti. “Fenerbahçe sürekli kırılıyor ama Galatasaray şu an onu yaşamıyor. Kendilerini hemen toparlıyorlar,” diyen Vural, bu durumda Galatasaray’ın şampiyonluğu erken ilan edebileceğini ifade etti.

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİ

Yılmaz Vural, ayrıca Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Deneyimli teknik adam, “Kulağıma bilgi geldi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe’ye transfer oluyormuş,” diye ekledi. Bu açıklamalar, Fenerbahçe’nin transfer planları hakkında merak uyandırdı.