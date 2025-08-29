Gündem

Yılmaz Vural, Ali Koç’a Selam

FENERBAHÇE’DE MOURINHO DÖNEMİ SONLANDI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini sürdüren Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında Yılmaz Vural, başkan Ali Koç’a bir mesaj gönderdi. Uzun yıllardır Fenerbahçe’yi çalıştırmak istediğini ifade eden 72 yaşındaki teknik direktör, sosyal medya platformunda bir paylaşımda bulundu.

YILMAZ VURAL’IN PAYLAŞIMI

Yılmaz Vural, telefon görüşmesi yaptığı esnada çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve “Ali Beeeyy, merhaba.!” notunu ekledi. Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Ali Koç Döneminde 11 Teknik Direktör

Ali Koç'un liderliğinde Fenerbahçe, çeşitli dönemlerde 11 ayrı teknik direktörle çalıştı. Bu durum kulüp tarihinde önemli bir değişkenlik yarattı.
