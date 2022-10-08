Yılmaz Vural: Bana haksızlık ve ayıp ediliyor

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, kariyeri ve yaşadığı sorunlar hakkında açıklama yaptı.

Türk futbolunun önemli figürlerinden olan Yılmaz Vural, “Dünyada iki spor akademisi bitirmiş futbolun içinde olan ve Türkiye’de yaşayan kaç kişi var? Bana haksızlık ve ayıp ediliyor” dedi.

uzun yıllardır Türk futbolunun içerisinde bulunan Yılmaz Vural, günümüz şartlarında yaşanan sorunlar ve kariyeri hakkında açıklama yaptı. Vural, Türkiye’nin kendisine haksızlık yaptığını ve altyapıdaki sorunların da devam ettiğini söyledi.

“Kuntz’un işi proje hazırlamak mı?”

Deneyimli teknik çalıştırıcı, yabancı teknik direktörlerle ilgili verdiği görüşte, “Getirmişsin göreve, ülkesinde 300 bin euro alamayacak birisine 3 milyon euro veriyorsun. Kuntz’a şimdi proje hazırlatıyorlar. Kuntz’un işi proje hazırlamak mı? Teknik açıdan da kimse planlama yapamıyor. Türkiye dinamikleri neyi kaldırır, yapısı ne? Türkiye de bu işin doğrusunu yapmak gerek. Herkes birbirini kandırıyor. Avrupa’yı gördüm, üniversite bitirdim. Kendi adıma üzülüyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Bana haksızlık ve ayıp ediliyor”

Türkiye’nin kendisine haksızlık yaptığını da altını çizerek belirten Yılmaz Vural, “Dünyada iki spor akademisi bitirmiş futbolun içinde olan ve Türkiye’de yaşayan kaç kişi var? Bana Türkiye haksızlık ediyor ve ayıp ediyor. Ben kimseye muhtaç olmadan yaşayacak ekonomiye de sahibim Allah’a şükür. İnsanlar bana güzel yakıştırmalar yapıyor. Her kurumun sevgisini kazanmış bir insanım. Ama günün sonunda bana haksızlık yapılıyor. Bu fikrimi de çekinmeden söylüyorum.” cümleleriyle açıklamalarını sonlandırdı.