“Yılmaz Vural’dan Ali Koç’a Mesaj”

FENERBAHÇE’DE MOURİNHO’NUN VEDA SÜRECİ

Fenerbahçe’de 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Bu önemli gelişmenin ardından Yılmaz Vural, başkan Ali Koç’a yönelik bir mesaj gönderdi. Uzun zamandır Fenerbahçe’yi çalıştırma isteğini dile getiren 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, sosyal medya üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi.

YILMAZ VURAL’DAN ALİ KOÇ’A SELAM

Yılmaz Vural, telefonla konuştuğu esnada çektiği bir fotoğrafı paylaşarak “Ali Beeeyy, merhaba.!” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşıma oldukça fazla beğeni geldi ve kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.