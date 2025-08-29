Spor

“Yılmaz Vural’dan Ali Koç’a Mesaj”

yilmaz-vural-dan-ali-koc-a-mesaj

FENERBAHÇE’DE MOURİNHO’NUN VEDA SÜRECİ

Fenerbahçe’de 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Bu önemli gelişmenin ardından Yılmaz Vural, başkan Ali Koç’a yönelik bir mesaj gönderdi. Uzun zamandır Fenerbahçe’yi çalıştırma isteğini dile getiren 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, sosyal medya üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi.

YILMAZ VURAL’DAN ALİ KOÇ’A SELAM

Yılmaz Vural, telefonla konuştuğu esnada çektiği bir fotoğrafı paylaşarak “Ali Beeeyy, merhaba.!” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşıma oldukça fazla beğeni geldi ve kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÖNEMLİ

Manşet

A Milli Takım, Çekya’yı Yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Spor

Ali Koç Döneminde Teknik Direktörler Değişti

Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe, hem geçici hem de kalıcı olarak 11 farklı teknik direktörle çalıştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.