Yılmaz Vural’dan Ali Koç’a Not

JOSE MOURINHO İLE YOL AYRIMI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini sürdüren Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural’dan başkan Ali Koç’a bir mesaj geldi.

YILMAZ VURAL’DAN ALİ KOÇ’A SELAM

72 yaşındaki Yılmaz Vural, yıllardır birçok defa Fenerbahçe’de görev almak istediğini belirtiyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve “Ali Beeeyy, merhaba!” notunu ekledi. Vural’ın bu paylaşımı, hızlı bir şekilde binlerce beğeni topladı.