Spor

Yılmaz Vural’dan Ali Koç’a Not

yilmaz-vural-dan-ali-koc-a-not

JOSE MOURINHO İLE YOL AYRIMI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini sürdüren Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural’dan başkan Ali Koç’a bir mesaj geldi.

YILMAZ VURAL’DAN ALİ KOÇ’A SELAM

72 yaşındaki Yılmaz Vural, yıllardır birçok defa Fenerbahçe’de görev almak istediğini belirtiyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve “Ali Beeeyy, merhaba!” notunu ekledi. Vural’ın bu paylaşımı, hızlı bir şekilde binlerce beğeni topladı.

ÖNEMLİ

Spor

Fenerbahçe’de Genel Kurul Tarihi Açıklandı!

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 13-14 Eylül tarihleri arasında yapılacağını, yeterli katılım sağlanamazsa 20-21 Eylül'de tekrar toplantı düzenleneceğini duyurdu.
Spor

İspanyol Taraftarlar, Misafir Tribünü Kullanmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, İspanya Futbol Federasyonu’ndan misafir tribününün açılmayacağına dair bilgi aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.