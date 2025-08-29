Yılmaz Vural’dan Esprili Paylaşım Geldi

Fenerbahçe, ünlü teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından, kulüp için uzun süredir başkanlık hayalini dile getiren Yılmaz Vural’dan ilginç bir adım geldi. Deneyimli teknik direktör, sosyal medya platformunda yaptığı esprili paylaşımda, telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafın altına, kulüp başkanı Ali Koç’a atıfta bulunarak “Ali Beeeyy, merhaba” yazdı.

PAYLAŞIMIN ETKİSİ

Vural’ın bu paylaşımı hızla futbol dünyasında ve taraftarlar arasında konuşulmaya başlandı. Mizahi üslupla yapılan bu gönderi, hem yüzleri güldürdü hem de Vural’ın Fenerbahçe teknik direktörlüğü için yeniden önerilmesine vesile oldu.