Yılmaz Vural’dan Mourinho ve Buruk Yorumu

YILMAZ VURAL’DAN DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye Kupası çeyrek finalinde gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından gelişmeleri değerlendirdi. Maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak, “Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk’un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu” yorumunu yaptı.

MOURINHO VE OKAN BURUK REKABETİ

Yılmaz Vural, Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşanan olayların temelinde iki takım arasındaki rekabetin yattığını belirtti. “Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasındaki rekabet. Ligde başka takım yok ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho’nun yaptığı hareket Okan Buruk’un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk’u dünyaya tanıttı. Okan Buruk’u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi” dedi.

YABANCILARA KARŞI TUTUM

Türk futbolunda yabancı teknik direktör ve futbolculara karşı olduğunu dile getiren Vural, “Türkiye’de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0’dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho’yu yıldız futbolcular hoca yapmış” ifadelerini kullandı.