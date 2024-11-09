“Yılmaz Vural’ın Fenerbahçe Rüyası Gerçekleşti”

BELEK TURİZM MERKEZİNDE DÜZENLENEN TURNUVADA KATILIMCILAR

Belek turizm merkezinde bu yıl 9.’su gerçekleştirilen turnuvaya 8 takım iştirak ediyor. Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Schalke 04 ve FC Adler takımları bu turnuvada yer alıyor. 2015 yılında ilk defa düzenlenen bu organizasyon, Türk ve Alman futbolunun önemli isimlerini bir araya getiriyor. Yılmaz Vural, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin, Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı, Hasan Kabze, Uğur Boral, Hakan Yakın, Ömer Erdoğan, Ömer Toprak, Erman Kılıç, Mert Korkmaz, Olaf Thon, Karim Haggui, Miroslav Stoch, Oliver Reck, Thomas Ziemer, Martin Driller, Altin Lala ve Thomas Helmer gibi futbolcular bu etkinlikte yer almış.

AÇILIŞ MAÇLARINDAN İLGİ ÇEKİCİ SONUÇLAR

Turnuvanın açılış karşılaşmalarında Antalyaspor ile Fenerbahçe’nın mücadelesi 0-0 berabere tamamlandı. Diğer bir açılış maçı olan Galatasaray ile FC Adler arasında ise karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçlar, turnuvanın başlangıcında takımların performanslarını ortaya koydu.