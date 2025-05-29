Yılmaz Vural, Mourinho’yu Eleştirdi Sert

YILMAZ VURAL’DAN JOSE MOURINHO ELEŞTİRİLERİ

Süper Lig’de uzun süre görev yapan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, NTV’de yer aldığı bir televizyon programında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz Vural, Portekizli hoca hakkında sert eleştirilerde bulunurken, Fenerbahçe’ye geçip geçmeyeceği konusundaki soruya da yanıt verdi. “Jose Mourinho’yu nasıl buluyorsun? Hocalığını beğeniyor musun?” sorusuna içten bir yanıt veren Vural, “Farklılık var mı diye bakıyorsun, elinde sihirli değnek diye yorumlayacağım durumda, bakıyorsun maçı izliyorsun B planı yok. Hep oyuncu değiştiriyor.” sözlerini kullandı.

MOURINHO’NUN TÜRK TOPLUMUNU TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Vural, “Buraya bu adamın imitasyonu mu yollandı?” diyerek Mourinho’ya eleştiriler yöneltti. “Verdiği demeçlere bakıyorum, Türk toplumunu tanımıyor. Birisi uyandırmıyor mu? Adam baktı ki birilerini suçlamak başarısızlığı örtüyor, yapma! İdolsün sen, adam oldu Fenerbahçe taraftarından daha fazla taraftar” şeklindeki ifadelerini ekledi. Tecrübeli hoca, Mourinho’nun Fenerbahçe’nin başında olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi. “Seni Fenerbahçe’nin başında görecek miyiz?” sorusuna karşılık Vural, “Görmezseniz büyük ayıp olur! Bunu megalomanyak düşünce olarak bakma. Türkiye, belli bir yaşta insanları çöpe atmaya bayılıyor. Ülkemizi yöneten arkadaşlarımız 70’li yaşlarda değil mi? Neden bizler bu yaşlarda iş yapmayalım? Deneyim çok pahalı! Yaşlısına doğru davranan ülke değiliz biz!” yorumunu yaptı.