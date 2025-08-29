Haberler

Yinchuan’da Fuar Başladı, 75 Ülke

ÇİN-ARAP ÜLKELERİ FUARI BAŞLADI

Yinchuan, 29 Ağustos – 7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, perşembe günü Çin’in kuzeybatısında bulunan Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi Yinchuan’da start aldı. Etkinlikte 75 ülkeden ve bölgeden 7.600’den fazla katılımcı ile 2.200’den fazla şirket ve kurum bir araya geliyor. “İnovasyon, Yeşil Kalkınma ve Refah” ana temasını taşıyan fuar, dört gün boyunca devam edecek.

SEKTÖREL FIRSATLAR VE FORUMLAR

Fuar süresince, yatırım, teknoloji transferi ve inovasyon işbirliği gibi konuların yanı sıra modern tarım, turizm ve fikri mülkiyet gibi 8 ana sektöre odaklanan ticari sergi ve forumlar düzenleniyor. Sergi, toplamda 6 bölümden oluşuyor. Bu bölümler arasında Kuşak ve Yol işbirliği, bölgesel ekonomik ortaklıklar, merkezi devlete ait işletmeler, temiz enerji, dijital ekonomi ve özel ürünler yer alıyor.

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

