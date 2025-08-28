Yinchuan’da Turizm Toplantısı Gerçekleşti

ÇİN-ARAP ÜLKELERİ TOPLANTISI YAPILDI

Yinchuan, 28 Ağustos – Çin-Arap Ülkeleri Tur Operatörleri Eşleştirme ve Etkileşim Toplantısı, Çin’in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi Yinchuan’da gerçekleştirildi. Toplantıya Ürdün ve Katar’ın da aralarında bulunduğu 28 farklı ülke ve bölgeden yaklaşık 300 katılımcı iştirak etti. Çarşamba günü düzenlenen etkinlikte, kültür ve turizm işbirliğinin geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Toplantı, 7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı’nın önemli etkinliklerinden biri olarak dikkat çekti. Diplomatlardan turizm yetkililerine, seyahat acentelerinden sektör derneklerinin temsilcilerine kadar birçok katılımcı, Çin ve yurtdışındaki akademisyenlerle bir araya geldi.

KÜLTÜREL DİYALOG VE İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI

Ürdün’ün Çin Büyükelçisi Hüssam el-Hüseyni, “Bugünkü etkinlik, turizm aracılığıyla kentlerimiz arasında diyalog ve dostluğu teşvik etmek üzere atılmış önemli bir adımdır. Etkinliğin ayrıca karşılıklı işbirliğimize ve halklarımız arasındaki etkileşime yönelik daha fazla fırsat keşfedilmesine yardımcı olmasını da temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Ningxia Tanıtım Departmanı Başkanı Xian Guoyi ise, Ningxia’nın dünya standartlarında seyahat rotaları inşa ettiğini belirtti. Xian, “Çin ile Arap ülkeleri ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülke ve bölgeler arasında işbirliğinde kapı işlevi gördüğümüzü ifade etmek istiyorum” dedi. İki tarafın güçlü yönlerinden yararlanarak yeni rotalar ve ürünler geliştirmeyi, kaynak paylaşımını, ziyaretçi değişimlerini ve pazar işbirliğini teşvik etmeyi amaçladıklarını ekledi.

Toplantı sırasında, gelecekteki işbirliğine rehberlik edecek olan veri ve tahminlerin yer aldığı Çin-Arap Turizm Endeksi ve 2025 Çin-Arap Turizm Trendleri Analiz Raporu da sunuldu. Ayrıca, yolcu akışı, eğitim turları, temalı turizm ile kültür-turizm kompleksleri gibi konularda yaklaşık 2,57 milyar yuan (yaklaşık 361 milyon ABD doları) değerinde 14 anlaşma imzalandı. Etkinlik kapsamında Yinchuan’daki bir kültür-turizm kompleksinde İpek Yolu Kültür ve Turizm Pazarı’nın açılışı da gerçekleştirildi. Yeni pazarda, Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Nepal gibi Kuşak ve Yol İnisiyatifi katılımcısı ülkelerden gelen gıda ürünleri ve el sanatları sergilendi. Cumartesi’ye kadar açık kalacak pazar, Çin’in Shanxi, Sichuan ve Ningxia gibi eyaletlerinden gelen somut olmayan kültürel miras ve turizm ürünleri ile de göz doldurdu.