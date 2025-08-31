Yinchuan Fuarı Sona Erdi. 82,39 Milyon Yuan Anlaşma

FUARIN BAŞARISI VE KATILIMCI SAYISI

Çin’in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi Yinchuan’da gerçekleşen 7. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, dört gün boyunca sürdü ve toplamda 36.000 metrekarelik bir sergi alanına ev sahipliği yaptı. Bu büyük etkinlikte 53 ülke ve bölgeden 1.082 kuruluş ve işletme yer aldı. Fuara katılan 218.700 kişinin ilgisi, organizasyonun büyüklüğünü ve önemini bir kez daha ortaya koydu.

ANLAŞMALAR VE YATIRIM FIRSATLARI

Fuar süresince gerçekleştirilen anlaşmaların toplam değeri 82,39 milyon yuan (yaklaşık 11,55 milyon ABD doları) olarak belirlendi. Ayrıca, planlanan muamelelerin toplam değerinin 624 milyon yuan olduğu kaydedildi. Etkinlikte ayrıca 40’tan fazla yatırım teşvik etkinliği düzenlendi ve bu kapsamda toplam değeri 107,75 milyar yuan olan 331 işbirliği anlaşması imzalandı. İlgili projelerden 28’inin değerinin 1 milyar yuanın üzerinde olduğu dikkati çekti.