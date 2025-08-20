Yine Yanlış Alarm Verildi! DEPREM AĞI Tepkiler Yağdı

DEPREM AĞI UYGULAMASI YİNE YANLIŞ ALARM VERDİ

Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Deprem Ağı uygulaması, bir kez daha yanlış bir alarm vererek dikkat çekti. 12 Haziran’da 3.5 büyüklüğündeki depremin 4.7 olarak duyurulmasının ardından, Balıkesir’deki sarsıntıyı daha büyük gösterdi. Uygulama, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saat 01.10’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi 5.5 olarak bildirdi.

UYKU KUSURUNA NEDEN OLDU

AFAD verilerine göre, uygulama tarafından bildirilen yüksek sesli alarm, deprem merkezinden uzakta bulunan birçok şehirde yaşayanların da uykusundan uyanmasına neden oldu. Binlerce insan, yaptıkları paylaşımlarda yaşadıkları paniği dile getirdi.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, sosyal medyada ve uygulamanın iç sohbet bölümünde yanlış bildirim nedeniyle tepkiler yağıyor. Kısa süre içinde 5 binden fazla kişi, yaşadıkları panik ve uykusuzluktan şikayetçi oldu. Kullanıcılardan bazıları, “Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen.” derken, başka bir kullanıcı “Deprem değildi, Deprem Ağı yüzünden hepimiz aynı anda sıçrayınca sallandık.” şeklinde duygularını aktardı. Alarm sesinin korkutucu olduğuna dikkat çeken bir kullanıcı ise, “Kalbim duracaktı.” ifadesini kullandı.

GÜVEN KAYBI YAŞANIYOR

Birçok kullanıcı uygulamanın güvenilirliğini sorgularken, “Tatbikat yapar gibi alarm vermek” ve “yalancı çobana dönmek” ifadeleriyle tepkilerini ifade etti. Benzer bir durum, 12 Haziran’da da gerçekleşmişti; o gece 3.5 büyüklüğündeki deprem 4.7 olarak duyurulmuş ve kullanıcılar arasında panik yaratmıştı. Kısa bir süre içinde aynı hatanın tekrar etmesi, uygulamanın güvenilirliğini sorgulatıyor.