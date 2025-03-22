Yirmiikigün Mahallesi’nde 22. İftar Buluşması

RAMAZAN’IN MANEVİ ATMOSFERİ

Kahramanmaraş’ta Yirmiikigün Mahallesi’nde sakinler, Ramazan ayının 22’nci gününde 22’nci iftar için bir araya geldi. Mahalleli, bu özel etkinliği birlikte yaşamak amacıyla bir araya geldi. Ramazan’ın manevi bereketi dolu dolu yaşanmaya devam ediyor. Onikişubat ilçesindeki Yirmiikigün Mahallesi’nde, bir iş insanı tarafından düzenlenen etkinlikte 22 rakamları alt alta gelerek görsel bir anlam kazandı.

GÜZEL ANILAR BİR ARADA

İftara katılan 2 bin kişi arasında yer alan mahalleli Süreyya Bozgeyik, “Çok güzel bir şey yapmışlar, hepsinden Allah razı olsun. Ramazanımız kalabalıkla, neşe ile ve huzur ile daim olsun. Ülkemizi rabbim kötü şeyler yaşatmasın, depremi yaşadık biz burada, birliğimiz daim olsun” diyerek organizasyonun önemine vurgu yaptı.

ORGANİZASYONUN İYİ PLANLAMASI

Etkinliğe ailesiyle katılan Zübeyde Karakale ise, “Bugün burada çok güzel bir organizasyonda hep birlikte orucumuzu açtık. Çok güzel bir organizasyondu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. İftarı düzenleyen Bekir Kılıç, “2 yıldır organizasyonlarımız devam edecek” diyerek bu geleneksel etkinliğin sürdürüleceğini belirtti.