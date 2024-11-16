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Yixing’de Bıçaklı Saldırı: 8 Ölü 17 Yaralı

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ÇİN’DE MEZUNİYET TÖRENİNDE BÜYÜK TRAJEDİ

Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda bıçaklı bir saldırı meydana geldi. İlk verilere göre, bu olayda 8 kişi yaşamını yitirdi ve 17 kişi yaralandı.

HÜKÜMETTEN RESMİ AÇIKLAMALAR GELİYOR

Saldırının ardından yerel yönetim ve güvenlik güçleri, yaşanan durumu değerlendirmeye aldı. Olayın ardından ilgili makamların konuyla ilgili araştırmalar intensif bir şekilde devam ediyor. Olayın kesin nedenleri ve saldırganın durumu hakkında henüz kesin bilgi yok.

HALKTA ENDİŞE VE ÜZÜNTÜ HAKİM

Yixing bölgesindeki halk, yaşanan trajedi karşısında büyük bir üzüntü ve endişe içinde. Olay, toplumda geniş yankı uyandırırken, yerel medya da gelişmeleri yakından takip ediyor ve güncel bilgi aktarıyor.

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