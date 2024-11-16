Yixing’de Bıçaklı Saldırı: 8 Ölü, 17 Yaralı

ÇİN’DE MEZUNİYET SERTİFİKASI İÇİN BİÇAKLI SALDIRI

Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi ve 17 kişi yaralandı. Xinhua’nın aktardığına göre, Yixing bölge polisliğinden saldırıya ilişkin açıklamalar yapıldı. Açıklamada, bıçaklı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

21 YAŞINDAKİ SALDIRGAN SUÇUNU KABUL ETTİ

Olay sırasında yakalanan 21 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiği ifade edilen açıklamada, zanlının eylemi, “sınavlarda başarısız olduğu için mezuniyet sertifikasını alamaması ve stajyerlik maaşından memnun olmaması” gerekçesiyle gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

ÖNCEKİ SALDIRILARDAN KAYGI VERİCİ RAPORLAR

Çin’in başkenti Pekin’de 28 Ekim’de bir ilkokul yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda ise, 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca, Ekim ayının başlarında Şanghay şehrinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.