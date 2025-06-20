YKS 2025 Tarihleri Açıklandı

ÜNİVERSİTE SINAVLARI 2025’TE ÜÇ OTURUMDA YAPILACAK

Milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimine geçişteki önemli adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 2025 yılında da üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ve veliler için en büyük merak konusu ise “Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2025 TYT, AYT, YDT hangi gün ve saat kaçta?” soruları oluşturuyor. İşte detaylar:

TYT VE AYT TARİHLERİ BELLİ OLDU

TYT, yani Temel Yeterlilik Testi, 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. AYT, yani Alan Yeterlilik Testleri ise 22 Haziran Pazar günü saat 10:15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

1. TYT – Temel Yeterlilik Testi

Tarih: 21 Haziran 2025 Cumartesi

Saat: 10:15

Süre: 165 dakika

Son giriş saati: 10:00

2. AYT – Alan Yeterlilik Testleri

Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar

Saat: 10:15

Süre: 180 dakika

Son giriş saati: 10:00

3. YDT – Yabancı Dil Testi

Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar

Saat: 15:45

Süre: 120 dakika

Son giriş saati: 15:30

OBP ONAYLAMA SÜRECİ BEKLENİYOR

2024 yılında OBP onaylama işlemleri 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda, 2025 yılında OBP onaylama sürecinin de 24 Haziran haftasında başlayıp ay sonunda tamamlanması bekleniyor. Ayrıca, bu işlemler yalnızca AIS üzerinden yapılacağı için adayların ÖSYM sistemini düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

ADAY BAŞVURU RAKAMLARI DÜŞTÜ

2025 YKS’ye yaklaşık 2 milyon 560 bin aday başvurdu. Bu sayı, 2024 yılında başvuran 3,12 milyon aday sayısına göre önemli bir azalma gösteriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy’un açıkladığı verilere göre, 2025 YKS’ye toplam başvuran aday sayısı 2 milyon 560 bin 649. İlk kez YKS’ye başvuran aday sayısı 976 bin 697. Kadın aday sayısı 1 milyon 375 bin 389 iken, erkek aday sayısı 1 milyon 185 bin 260 olarak kaydedildi.

Sınav ücretinden muaf tutulan aday sayıları da dikkat çekiyor. Şehit ve gazi yakınları ile gazilerden oluşan 12 bin 94 aday, sınav, başvuru ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutuldu. Adayların, sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Geç kalan adaylar sınava alınmayacak. Sınav giriş belgeleri ise ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinilebiliyor.