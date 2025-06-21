YKS 21-22 Haziran 2025’te

YKS TARİHLERİ VE KATILIMCI SAYILARI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri, hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan sınav için katılımcı sayısı 2,5 milyonun üzerine çıkacak. Bu katılımcılar arasında 1 milyon 375 bin 389 kadın ve 1 milyon 185 bin 260 erkek yer alıyor. ÖSYM’nin sınav takvimine göre, YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT OTURUMUNUN DETAYLARI

2025 YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Bu soruların dağılımı şu şekilde: Türkçe Testi’nden 40, Sosyal Bilimler Testi’nden 20, Temel Matematik Testi’nden 40 ve Fen Bilimleri Testi’nden 20 soru yer alıyor.

AYT VE YDT OTURUMLARI

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te düzenlenecek. AYT’ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak. Sınav, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda gerçekleştirilecek. AYT’de adayların karşılaşacağı soru sayısı ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40, Matematik Testi’nde 40 ve Fen Bilimleri Testi’nde yine 40 olmak üzere toplam 160 sorudur. AYT için 180 dakika süre verilecek.

Aynı gün saat 15.45’te yapılacak olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise, İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028 ve Rusça’dan 735 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda 80 soru için 120 dakika süre tanınacak ve adaylar, başvurularında belirttiği yabancı dildeki soru kitapçığını alacak.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN DÜZENLEMELER

Sınava katılacak engelli adaylar için özel düzenlemeler yapılıyor. 12 bin 607 engelli aday TYT, 8 bin 352 engelli aday AYT ve 1094 engelli aday YDT’ye katılacak. Sınavın ilk kez gerçekleştirileceği merkezler arasında Hakkari’nin Şemdinli ilçesi, Hatay’ın Hassa ilçesi, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi, Kütahya’nın Gediz ilçesi, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi bulunuyor.

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Sınav öncesinde, kapılar 15 dakika önce kapatılacak ve adayların, sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. kimlik kartı bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların, mağdur olmamaları için yeni kimlik kartı almaları gerekiyor. Tarihlerde bir aksilik olmaması adına adaylar, sınav günü kaybetmeleri durumunda nüfus müdürlükleri ile iletişim kurabilirler.