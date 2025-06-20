Yks, 21-22 Haziran’da gerçekleşecek

YKS HEYECANI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Üniversite hayali kuran pek çok adayın sabırsızlıkla beklediği YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2 milyon 560 bin 640 adayın katılacağı sınav, toplamda 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sınav öncesi öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan psikolog Tuğba Akıncı, “YKS heyecanı kapıda, öğrencilerin çoğunda zihinsel ve bedensel yoğunluk artıyor. Bu süreçte en etkili olan şey; bilgiye değil, bedenin ritmine ve zihnin toparlanmasına odaklanmaktır. Son günlerde bilgi yüklemesi yerine sadeleşip hatırlamak ve güç toplamak gerek. Bu yüzden uykunuzu almaya özen gösterin. Hafif fiziksel aktivitelerle bedeni dinç tutun. Sosyal medyada başarı hikayeleriyle kendinizi kıyaslamaktan kaçının. Sınavdan bir gün önce hafif bir yürüyüş, sevilen bir kitap ya da sessiz bir müzik gibi zihinsel olarak yorucu olmayan etkinliklerle ilgilenin” dedi.

KAYGILARI YÖNETMEK ÖNEMLİ

Sınav anında kaygıyı bastırmak yerine onu yönetmenin önemine dikkat çeken Akıncı, “Sınav sırasında kaygı aniden yükselebilir. Kalp hızlı atar, nefes darlığı görülür, avuç içleri terleyebilir. Bu durumda beynin savaş ya da kaç mekanizması devreye giriyor. Ancak sınav, bir tehdit değil, çözüme ulaşmayı bekleyen bir yapı oyunu. Bu anlarda öncelikle bedenle ilgilenmeli, yoğun kaygı hissettiğinizde kalemi bırakıp gözlerinizi kapatabilir ya da sabit bir noktaya bakabilirsiniz. Derin nefes döngüsü uygulamak, 4 saniye burundan nefes almak, 2 saniye tutmak ve 6 saniyede vermek yeterlidir. Bu işlemi 3 kez tekrar edin. Kendinize, ‘Bu bir sınav. Kaygı geçici, bilgim yerinde. Şu an sadece bir soruya odaklanmam yeter’ şeklinde düşüncelerinizi yönlendirin. Ardından kendinize en kolay gelen sorudan devam edin. Bu teknik, zihinsel işlevleri yöneten prefrontal korteksi yeniden devreye sokar ve odaklanma, mantıklı düşünme ve hatırlama kapasitenizi artırır.” ifadelerini kullandı.

SINAVI BİR GÖL GİBİ DÜŞÜNMEK

Sınavı bir göl ile benzeten Tuğba Akıncı, “Sınavın derinliği belirsizdir. Bazı sorular net iken, bazıları bulanık kalabilir. İlk taş attığınızda dalgalar oluşur, tıpkı sınavın ilk dakikalarında yaşanan panik gibi. Ancak beklediğinizde yüzey yeniden sakinleşir. İşte o an suya bakarak dibe daha net ulaşabilirsiniz. Öğrendiğiniz tüm bilgiler, her emek ve tekrar, gölün altındaki taşlar gibidir. Sakinleştiğinizde o taşları bulmak kolaylaşır. Bu yüzden kendinize sadece şu cümleyi söyleyin: ‘Bilgim yerinde. Kaygımı fark ediyorum ama yönetebiliyorum. Sakin kaldığım sürece en iyisini yapabilirim.’ Bu sınav, sizin kim olduğunuzu değil, ne kadar ilerlediğinizi gösterir. Hangi sonuçla biterse bitsin asıl başarı, bu süreci cesaretle yürütmüş olmaktır.” dedi.

VELİLERİN ROLÜ VE UYARI

Ailelere de önemli bir uyarıda bulunan Akıncı, “Öğrenciler sınava hazırlanırken aileler de görünmez bir sınav sürecinden geçiyor. Bu dönemde ebeveynlerin sakin, destekleyici ve güven veren bir tutum sergilemesi, öğrencinin kaygı seviyesini doğrudan etkiliyor. Unutmayın, ‘sakin ol’ demek nadiren etkili olur. Sakinliğinizi yaşatarak göstermek çok daha etkilidir.” şeklinde konuştu.