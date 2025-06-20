Yks 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürüyor

ÖĞRENCİLERİN SORUSU: YKS’DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci için en çok merak edilen konular arasında “YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?” sorusu yer alıyor. 2025 YKS’ye hazırlanan adaylar, net hesaplamalarını doğru yapabilmek amacıyla bu sistemin detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

SINAV TARİHLERİ VE SÜRELERİ

TYT, yani Temel Yeterlilik Testi; 120 sorudan oluşuyor ve 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak, 165 dakika sürecek. AYT, yani Alan Yeterlilik Testleri ise 22 Haziran Pazar günü saat 10:15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YKS’ye bu sene yaklaşık 2 milyon 560 bin aday başvurdu. Bu rakam, 2024 yılında başvuran 3,12 milyon aday sayısına göre önemli bir düşüşü gösteriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy’un açıklamalarına göre, 2025 YKS’ye toplam başvuran aday sayısı 2 milyon 560 bin 649 olarak belirlenmiş. İlk kez YKS’ye başvuran aday sayısı ise 976 bin 697 olarak kaydedilmiş. Kadın aday sayısı 1 milyon 375 bin 389, erkek aday sayısı ise 1 milyon 185 bin 260 olarak açıklanmış. Sınav ücretinden muaf tutulan adayların sayıları da dikkat çekici biçimde artmış; şehit ve gazi yakınları ile gazilerden 12 bin 94 aday sınav, başvuru ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmuş.

DOĞRU STRATEJİLER

YKS 2025 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Adayların, her soruyu dikkatlice işaretlemeleri ve bilmedikleri sorularda rastgele şık seçmek yerine boş bırakmayı tercih etmeleri öneriliyor.