YKS AYT Sınavı Heyecanla Başladı

SINAVIN BAŞLANGICI VE ADAYLARIN HEYECANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen YKS’nin ikinci oturumu AYT, saat 10.15’te başladı. Sınav heyecanı yaşayan milyonlarca aday, bugün YKS’nin diğer iki oturumu için sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. İzmir Namık Kemal Lisesi’nde sınava katılacak olan adaylar, aileleriyle birlikte okula geldi. Görevliler tarafından evrak kontrolü yapılan öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınavın gerçekleştirileceği salonlara yönlendirildi. Adayların aileleri ise kamp sandalyeleriyle geldikleri okulların kapısında sabırsızlıkla bekleyişlerini sürdürdü. AYT, 13.15’te sona erecek. Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

AİLELERİN GÖRÜŞLERİ

Kızının sınav heyecanını paylaşan baba Serhat Korkmaz, sabah sınava geç kalma riski yaşadıklarını ancak zamanında ulaşmayı başardıklarını ifade etti. “Hazırlıkları güzel geçti. Hiç telaş yapmadı. Dün bazı sorularda zorlanmış,” dedi. Sınav için çocuğuyla birlikte gelen Oğuz Öztataroğlu ise “İki gündür heyecanlıyız. Geçen sene istediği yer olmayınca bu yıla bıraktı. Ben de heyecanlıyım. İnşallah son olur. Uçak mühendisliği, kaptanlık gibi bölümler istiyor. Puana göre tercih yapacak. Dünkü sınav iyi geçmiş ama soruları uzun bulmuş,” şeklinde konuştu.

Kızının gelecek kaygısını taşıdığını belirten Ayşe Tetik, “İzmir dışına göndermek istemiyorum. Avukatlık istiyor. Ben de heyecanlıyım,” dedi. Kızlarını bekleyen anne Nursel Maro, heyecanlarının arttığını belirtip, “Bugün dünden daha rahattık. Dün daha stresliydik. Geçen yıl da girdi, o nedenle son şansımız olduğunu düşünüyoruz. Grafik tasarım istiyor. Yıl içinde dershaneye gitti. Biz de elimizden geldiği kadar destek olduk,” diye ekledi. Baba Serdar Maro ise, “Ailece uzun bir kamp dönemindeydik. Daha ufak bir oğlumuz var ama bütün ilgimiz kızın üzerindeydi. Onların geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz,” ifadesini kullandı.