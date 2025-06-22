YKS AYT Zor muydu, kolay mıydı?

YKS SINAVININ OTURUM DETAYLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) her yıl ÖSYM tarafından üç oturumda düzenleniyor. Bu yılki YKS’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 21 Haziran’da gerçekleştirildi. Ardından ise Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 22 Haziran’da yapıldı. Adaylar, bu oturumların ardından Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına katılacak. Sınav sonrasında öğrenciler, YKS AYT ve YDT oturumlarındaki soruların zorluk derecelerine dair sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşıyor.

AYT SORULARINA YORUMLAR

Bu yıl AYT sınavına 1 milyon 721 bin 52 aday katıldı. 4 yıllık eğitim almak isteyen öğrenciler, sınavla ilgili görüşlerini sosyal medyada aktardı. Adayların bir kısmı matematik ve tarih sorularında zorluk yaşadıklarını belirtse de, büyük bir kısım AYT matematiğinin geçmişteki en kolay sınav olduğunu savundu. İşte AYT oturumu hakkında yapılan bazı yorumlar: “Ayt matematikte işlem yapmak için sayı arıyorum.” “Öylesine kendimi denemek için girdim, 4 senedir girdiğim en kolay TYT ve AYT’ydi.” “Tarihin en kolay YKS’sine girdik. Aslında sayısalım, ama sınavımı o kadar erken bitirdim ki eşit ağırlık bölümünü bile çözdüm.”

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Bazı kullanıcılar, Osmanlı padişahlarını içeren bir görsel paylaşarak, “AYT tarih sorularını çözebilecek kişiler” şeklinde paylaşımlarda bulundu. “AYT edebiyat paragrafları çok kolaydı.” “2020’den bile basitti, AYT matematikte acayip bir şekilde yığılma olacak.” “Sınavda AYT fen zor gelince Sos1 bakayım dedim, 30 dakikada 35 soru işaretledim. Arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla en az 30 tanesi doğru.” “Gerçekten girdiğim AYT sınavlarından en zoruydu, sadece matematik değil hepsi zordu. 2026 AYT geliyorum.”

FARKLI GÖRÜŞLER VE BEKLENTİLER

“13 senedir AYT’ye giriyorum, bu seneki AYT çok basitti, 74.5 net bekliyorum.” “Dünyanın en kolay AYT sınavıydı.” “Sınava çalışmaya son 3 ayda başladım ve günde en fazla 4 saat ders çalıştım, buna rağmen neredeyse full yapacaktım, o kadar kolaydı AYT’de.” “Aslında edebiyat iyi, matematik de güzeldi, çok zor değildi ama benim AYT eksiğim var, ondan matematik yapamadım. Neyse, geçmiş olsun hepimize.” “AYT matematiğin ilk 10 sorusu TYT matematiğin ilk 10 sorusundan daha kolaydı.”

Sınav sonrası yapılan sosyal medya paylaşımları, adayların görüşlerinin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. “5 senedir düzenli olarak AYT sınavına giriyorum, bu seneki AYT çok kolaydı, 75 net altı yapan istediği üniversiteye yerleşemez.” “AYT bir bana mı zordu? Edebiyat iyiydi de, o matematik neydi? Kalem oynatamadım, tarih desen Sultan Süleyman girse çözemez.” “Klasik AYT ayarında fen kolaydı, bence matematik zordu.” “Sayısalcı olarak girdiğim sınavdan AYT matematik yüzünden yanlışlıkla sözelci olarak çıktım.”