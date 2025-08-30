YKS Barajı 100 Bin Olarak Belirlendi

YKS TERCİH KILAVUZUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu yıl YKS tercih kılavuzunda hukuk fakültesi için belirlenen başarı barajı 100 bin olarak ifade edilmişti. Sınavda 112 bininci olan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, bu durumun kendisi ve birçok diğer adayı olumsuz etkilediğini dile getirerek konuyu Danıştay’a taşıdı. Keskin, dilekçesinde bir yıldan uzun süredir 125 bin başarı sırası şartına göre hazırlandığını, sınavın üzerinden aylar geçtikten sonra barajın değişmesinin ani bir karar olduğunu belirtti.

DANİŞTAY’DAN YÖK’E YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ise savunmalarında bu kararın YKS kılavuzunda yer aldığını belirterek, davanın zaman aşımından dolayı reddini talep etti. Danıştay 8. Dairesi, Keskin’i haklı bularak YÖK’ün hukuk fakültelerine girişteki başarı sırası barajını 100 bin olarak belirleyen kararını yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu kararın ardından YÖK, tercihlerin yeniden 125 bin barajına göre yapılabileceğini açıkladı.

KESKİN’İN BAŞARISI VE SONUÇLARI

Kararın ardından Arda Kuzey Keskin, “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Onun mücadelesi sonrasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşti. Bu dava sayesinde toplamda 836 aday daha üniversiteli hale geldi. Yerleşen adaylardan üçünün okul birincisi olduğu ve tamamının vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazandığı bilgisine ulaşıldı.