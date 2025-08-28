YKS Barajı Kaldı, 179 Aday Yerleşti

BARAJ PUANININ KALDIRILMASIYLA ARTTI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanı uygulamasının 2022 yılında sona ermesinin ardından, sıfır veya eksi netle üniversitelere yerleşen adayların sayısı her geçen yıl artıyor. 2023’te bu rakam 107, ardından 2024’te 203 olarak kaydedilirken, 2025 yılında 179 kişiye ulaştı.

SAĞLIK BÖLÜMLERİ VE GÖZDE PROGRAMLAR

Bu adaylar arasında sağlık bölümleri ön plana çıkıyor. Diyaliz, odyometri, patoloji laboratuvar teknikleri ve fizyoterapi gibi bölümler ile bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi popüler programlara yerleşen öğrenciler bulunuyor. Baraj puanı 2022 yılında kaldırıldığı için, YKS’nin ilk aşaması olarak değerlendirilen TYT’de Türkçe ya da Matematik testlerinden birisinde 0,5 net çıkarması durumunda adayların 2 yıllık ön lisans programları için geçerli olan TYT puanı hesaplanıyor. Ayrıca 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için, TYT puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerden en az birinde 0,5 net yapması yeterli oluyor.

EKSİ NETLE KAZANILAN BÖLÜMLER

Yıl içerisinde eksi netle kazanan aday sayısının 179 olduğu bildiriliyor. Eksi netle kazanılan bölümler arasında yine diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi ve odyometri gibi sağlık alanları, bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, uluslararası ilişkiler ve grafik tasarımı gibi gözde programlar yer alıyor.

EĞİTİMCİLERİN ÖNERİLERİ

Eğitimcilerin bu konuda iki önerisi dikkat çekiyor. İlk olarak, yarım net çıkarma zorunluluğu kuralının esnetilmesi ve o puanın hesaplanmasına neden olan testlerin tamamından da en az yarım net çıkarma zorunluluğu getirilmesi gerektiği belirtiliyor. İkinci öneri ise, öğrencinin puanının hesaplanmasına etki eden testlerden birinden yarım net çıkarmasına rağmen tüm testlerde net toplamının sıfırın altında olması durumunda o adaya puan hesaplanmaması gerektiği ifade ediliyor.