Yks Belgesi Sorgulama İşlemleri Başladı

ADAYLARIN GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA HEDEFİ

Adaylar, “Yks giriş belgesi sorgula” aramasıyla sınav yerleri ve sınav günü detaylarına ulaşmayı amaçlıyor. ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre YKS sınav giriş belgeleri, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açıldı. Bunun yanında, “YKS sınav giriş yerleri bugün belli olur mu?” sorusu da sıkça araştırılıyor. YKS giriş belgesinde, sınava gireceğiniz okulun adresi, sınav salonu ve sıra numarası gibi bilgiler mevcut. Ayrıca fotoğrafınız ve çeşitli güvenlik önlemleri de belgede bulunuyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Sınav giriş belgesinin, renkli ya da siyah beyaz çıktısını almak zorunlu. Bu belge, sınav günü giriş esnasında kontrolden geçiriliyor. Ayrıca yanınızda geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, geçici kimlik belgesi ya da pasaport) taşımanız da gerekiyor.

SINAV TARİHLERİ VE DETAYLARI

YKS sınavı için giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı. TYT sınavı, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve saat 10.15’te başlayacak. Süresi ise 165 dakika. AYT sınavı ise 22 Haziran 2025 Pazar günü, yine saat 10.15’te başlayıp 180 dakika sürecek. YDT sınavı da 22 Haziran 2025 Pazar günü, saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.