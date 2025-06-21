Yks’de Rüşvet Teklifi Şok Etti

YKS’DE YAŞANAN SINAV STRESİ

Ülke genelinde milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) zamanla olan yarışma bir kez daha gözler önüne serildi. Bir sınav merkezinde gerçekleşen olay, sınav stresinin nasıl büyüyebileceğini gösterdi.

PANİK İÇİNDE RÜŞVET TEKLİFİ

Sınav saatine sadece bir dakika kala kapıya ulaşan bir öğrenci, içeri alınmayınca büyük bir panik yaşadı. Kapıda görevli olan polis memuruna doğru yaklaşarak çaresiz bir şekilde “Para vereyim abi” diyerek sınava alınmak için rüşvet teklif etti. Ancak, görevli polis memuruna öğrenciye, yönetmelik gereği saat 10.00’dan sonra hiçbir öğrencinin içeri alınamayacağını vurgulayarak durumu net bir şekilde açıkladı.

GÖREVLİ POLİSİN İKNA ÇABALARI

Öğrenciyi sakinleştirmeye çalışan polis memuru, “Yapabilecek bir şey yok, bir dahakine artık” diyerek moral vermeye çalıştı. Bu olay, sınavın stresine ve zamanın ne kadar kritik olduğuna dikkat çekiyor.