Yks Ek Tercih Duyuruları Bekleniyor

YKS EK TERCİH SÜRECİ VE KAYIT TARİHLERİ

YKS ek tercih sürecine yönelik araştırmalar gün geçtikçe artıyor. İlk yerleştirmelerde, devlet üniversitelerinin kontenjanlarının yüzde 99’u dolarken, kayıtlar 1 Eylül’de başlayacak. Bu gelişmelerle birlikte, dikkatler ek tercih takvimine yöneliyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzda, boş kalan kontenjanlar ile güncel taban puanları adaylarla paylaşılacak. Konuyla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KILAVUZUN YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

ÖSYM, henüz YKS ek tercih kılavuzunu yayımlamış değil. Ancak ek tercih sürecinin, 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Bu süreçte, adaylar ilk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar ve tercih edilebilecek bölümler hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Kılavuz yayımlandığında ise ek kontenjanlar, taban puanlar ve tercih seçenekleri detaylı şekilde adaylarla paylaşılacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖNCEKİ YILLARDAKİ ÖRNEKLER

YKS ek yerleştirme başvuruları, adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile yapılmakta. Başvurular, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak tamamlanabiliyor. YKS ek tercih tarihleri, henüz ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, üniversitelerdeki kayıtların tamamlanmasının ardından ek tercih sürecinin başlayacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl örnek olarak, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül 2024’te yayımlanmıştı.

Adaylar, ek tercih işlemlerini 6–11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapmıştı. 2024 YKS ek tercih sonuçları ise 19 Eylül 2024 günü saat 14:00’te ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabildi. Sonuç belgeleri basılmadı ve posta yoluyla gönderilmedi. Ancak, bu yıl sonuçların açıklanma tarihi henüz kesinleşmemiştir ve ÖSYM tarafından resmi duyuru yapılana kadar tarih değişebiliyor.